وقال البنك المركزي المصري في بيان، الاثنين، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت إلى 3 مليارات دولار في يوليو الماضي، مقابل 1.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة بلغت 87 بالمئة.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعهـا، الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب، في خطوة تتفق مع التوقعات.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.

وجاء هذا القرار، وفق بيان المركزي المصري، انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.