وأضافت الشركة في بيان نشرته للسوق السعودية، إن الاتفاقية الأولى تتعلق بشراء منصة حفر مرفوعة من شركة "فانتاج دريلينج انترناشونال ليمتد" متعاقد عليها في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلاند مقابل 105 مليون دولار.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بشراء أسهم شركة "ريج فاينانس ليمتد"، وهي الشركة المالكة لمنصة الحفر سوهاناه من شركة "فانتاج هولدينجز انترناشونال"، وهي شركة تابعة لشركة فانتاج دريلينج انترناشونال ليمتد، ومتعاقد عليها حاليا في إندونيسيا، على أن يكون الشراء مقابل 85 مليون دولار.

وذكرت الشركة في البيان أن قیمة الاستحواذ "سوف یتم تدبیرھا عن طریق التسھیلات الائتمانیة المتاحة للمجموعة".

وقالت الشركة في البيان إن الاستحواذ على هذه المنصة و منصة سوهاناه سيعزز أسطول أديس في منطقة الهند وجنوب شرق آسيا، حيث سيرتفع عدد منصات حفر المرفوعة لأديس في المنطقة إلى سبع منصات مرفوعة تنتشر عبر إندونيسيا وتايلاند والهند ومنطقة تشغيلية جديدة في منطقة التنمية المشتركة لبلدين مهمين بالنسبة لشركة أديس ودخولها للدولة العاشرة.

"ستضيف هذه الصفقة إلى الـ 49 أصل بحري المملوك من قبل مجموعة أديس حاليًا بهدف مواصلة النمو عالميًا من خلال تواجدها الحالي في تسع دول"، بحسب البيان.