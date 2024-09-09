تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، الاثنين، وذلك بعد أن سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر 2023.

وتقدمت جميع البورصات الأوروبية.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا المقرر صدورها خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر صدور بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب.

كما تترقب الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، والمتوقع على نطاق واسع خفضها 25 نقطة أساس.

وتلقى المؤشر القياسي دعما من ارتفاع أسهم التكنولوجيا بنحو واحد بالمئة.

وكان مؤشر قطاع السفر والترفيه الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية وزاد 1.3 بالمئة.

وتراجع سهم شركة "أديداس إيه.جي" بنسبة 3 بالمئة بعدما خفض بنك باركليز توصيته للسهم.