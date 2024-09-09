وأنهى المؤشر نيكي تعاملات اليوم منخفضا 0.5 بالمئة عند 36215.75 نقطة، ليرتفع بذلك فوق مستوى 36 ألف نقطة المهم نفسيا بعد أن هبط دونه للمرة الأولى منذ 13 أغسطس في وقت سابق اليوم. وفي أدنى مستوى خلال جلسة اليوم انخفض المؤشر نيكي 3.14 بالمئة.

وسجلت أسهم شركات أشباه الموصلات أكبر الخسائر على المؤشر على مدار اليوم، مقتفية أثر انزلاق حاد لنظيراتها في وول ستريت يوم الجمعة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون لإنتاج معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 2.27 بالمئة ليسجل أكبر الخسائر من حيث النقاط على المؤشر. كما هوى سهم ليزرتك لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.8 بالمئة ليسجل أكبر الخسائر من حيث النسبة المئوية.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التعاملات اليوم منخفضا 0.68 بالمئة.

وبدأت الأسهم اليابانية تعاملات الاثنين، على انخفاض إثر موجة بيع في الأسهم الأميركية يوم الجمعة، بعد أن أكدت بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة أن سوق العمل بدأت تفقد الزخم.

وسجل الين في أحدث تداولات 142.855 للدولار اليوم الاثنين بعد أن سجل يوم الجمعة ارتفاعا إلى 141.75 للدولار للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس آب.

ورغم تراجع الين خلال الجلسة، ضغط الارتفاع الحاد في قيمة العملة اليابانية يوم الجمعة على أسهم شركات التصدير وخاصة صناعة السيارات.

وهبطت أسهم قطاع النقل 2.41 بالمئة لتصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو. وانخفضت أسهم شركة تويوتا موتور 3.19 بالمئة ونيسان 1.66 بالمئة.