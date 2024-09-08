ويضغط بلوم من أجل إغلاق مصانع للشركة في ألمانيا للمرة الأولى.

وقال بلوم في مقابلة مع صحيفة فيلت ام زونتاج الصادرة اليوم: "صارت الكعكة أصغر، ولدينا المزيد من الضيوف على الطاولة".

وأضاف "تراجع عدد السيارات المباعة في أوروبا. وفي الوقت نفسه، يضع منافسون جدد من آسيا ضغوطا قوية على السوق".

وقالت فولكس فاغن، الإثنين الماضي، إنها تدرس للمرة الأولى اتخاذ قرار بإغلاق مصانع لها في ألمانيا وإنهاء ضمانات الوظائف في ستة من مصانعها في مسعى للمضي في خطة لخفض التكاليف بقيمة 10 مليارات يورو (11 مليار دولار).