وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن الطرفين اتفقا على تقييم حصص ملكية الشركة بمبلغ 175 مليون دولار "مرتبطة بتحقيق نتائج محددة على مدى ثلاث سنوات".

وبموجب الاتفاق، ستدفع بوان للشركة البائعة مبلغا مبدئيا 80 مليون دولار، مقابل نقل ملكية 80 بالمئة من أسهم الشركة إليها واستيفاء الشروط المسبقة والموافقات اللازمة وفقا لاتفاقية البيع والشراء.

وستدفع بوان للبائع بحد أقصى 60 مليون دولار، مرتبطة بتحقيق الشركة لنتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات، كما ستشتري العشرين بالمئة المتبقية بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة لعام 2027 أو 2028.

تعتبر بتروناش، التي تأسست في عام 2000 في الإمارات العربية المتحدة، إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تصنيع حلول المنظومات الهندسية المتكاملة في قطاع النفط والغاز.

تعمل الشركة بشكل رئيسي في السوق السعودي، ولديها قرابة ألف موظف ومجموعة من المصانع التي تقع في الدمام ودبي وأبوظبي والدوحة ومدينة تشيناي بالهند بمساحات تصنيع إجمالية تصل إلى 120 ألف متر مربع.

تُورد الشركة منتجاتها بشكل رئيسي إلى شركات النفط والغاز الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تصدر العديد من منتجاتها إلى دول أخرى في أقصى الشرق وأفريقيا والقارتين الأميركيتين.

أما شركة بوان السعودية فهي تعمل في قطاعات صناعية تشمل الصناعات المعدنية والخشبية والكهربائية والبلاستيكية، ولديها مصانع في المملكة، والكويت والإمارات.

وقالت الشركة إن "هذا الاستحواذ يعكس التزام إدارة بوان باستراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة في جميع القطاعات الصناعية الواعدة ومواصلة عمليات الاستحواذ الانتقائية مما ينوع استثماراتها ويعظم عوائد مساهميها".