وكانت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي وجهت شركات الطيران بإجراء عمليات تفتيش على طراز إيرباص "ايه 350-1000s" التي تعمل بواسطة محركات "ترينت إكس دبليو بي-97" التي تصنعها شركة رولز رويس.

وأفاد بيان شركة طيران الاتحاد الجمعة أنها "بدأت عمليات التفتيش، عبر أسطول طائراتها (ايه 350)، على محركات رولز رويس بشكل استباقي على مدار الـ72 ساعة الماضية، بما يتوافق مع (توجيهات) وكالة سلامة الطيران الأوروبية".

وقالت إنها "لم تكتشف مشاكل، ولم تواجه أي أحداث مماثلة مع المحرك"، مشيرة إلى أنها "لا تتوقع أي تأثير على عملياتها".

تشغل شركة طيران الاتحاد خمس طائرات من الطراز المذكور، وهي الشركة الوحيدة في الإمارات التي تمتلك هذا النوع من الطائرات.

وكانت شركة كاثاي باسيفيك والتي تعد أحد أكبر مشغلي الطائرات من طراز (ايه 350) بعيدة المدى، قررت الاثنين إخضاع 48 من هذه الطائرات للفحص، بعد أن اضطرت رحلة تابعة لها كانت متجهة إلى زيورخ للعودة إلى هونغ كونغ بعد وقت قصير من الإقلاع.

والخميس أفادت وكالة سلامة الطيران الأوروبية بأن طائرة كاثاي تعرضت لعطل في المحرك بسبب خلل في خرطوم الوقود عالي الضغط، وقالت "حدث حريق لمحرك على متن الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع"، مشيرة إلى أنه "تم اكتشافه على الفور واخماده".

ومن جهتها قالت رولز رويس الخميس إنها كانت بصدد أن تبدأ "برنامجا احترازيا لمرة واحدة للتفتيش على المحركات" قد ينطبق "على جزء من أسطول ايه 350".

كانت الخطوط الجوية القطرية هي أول عميل يتسلم طائرات "ايه 350" من إيرباص بنهاية عام 2014، وحاليا هناك 87 طائرة في العالم من الطراز نفسه قيد التشغيل.