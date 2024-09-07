وقال السوق، في تعميم صدر الجمعة، إن إدراج أسهم الشركة سيكون ضمن قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن سعر سهم الشركة سيعوم لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها "15 بالمئة أعلى و10 بالمئة أدنى" خلال هذه الجلسات الثلاث.

وبحسب التعميم، سيكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام وهو 2.8 درهم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشهد الطرح العام الأولي على أسهم الشركة، طلبا قويا، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.

وتم طرح أسهم شركة "إن إم دي سي إنيرجي"، البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23 بالمئة من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر2.8 درهم للسهم الواحد.

ومع إغلاق فترة الاكتتاب، فاق الطلب على المعروض لشريحة الأفراد 600 مرة، ولشريحة المحترفين 16.7 مرة، ومن المتوقع أن تحصل مجموعة إن إم دي سي من عملية الطرح العام الأولي للأسهم، على نحو 3.22 مليار درهم.