وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 52.8 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و8 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.531 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.591 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.858 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و733.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 1.75 بالمئة، أو ما يعادل 163.12 نقطة ليغلق عند 9448.05 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 1.52 بالمئة رابحاً نحو 140.4 نقطة ليقفل عند 9362.89 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم قطاع العقار بنسبة 3.1 بالمئة والصناعة 2.96 بالمئة والمالية 1.87 بالمئة والطاقة 1.48 بالمئة والاتصالات 1.08 بالمئة والمرافق 5.53 بالمئة.

فيما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.1 بالمئة، أو ما يعادل 47.4 نقطة ليغلق عند 4372.87 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع العقار بنسبة 3.2 بالمئة، والمالية 1.38 بالمئة، والاتصالات 1.11 بالمئة، والصناعة 0.48 بالمئة.