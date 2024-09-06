وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى2509.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 1421 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 20 أغسطس.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2538.90 دولار.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادتها 160 ألف وظيفة. وأشار التقرير إلى تعديل بيانات يوليو بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.

وبلغ معدل البطالة خلال الشهر 4.2 بالمئة بما يتوافق مع التوقعات، لكنه انخفض من 4.3 بالمئة في الشهر السابق.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، انخفضت بعد البيانات توقعات المتعاملين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في 18 سبتمبر إلى 59 بالمئة من نحو 70 بالمئة قبل أسبوع، بينما زادت احتمالات خفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس إلى 41 بالمئة من 30 بالمئة الأسبوع الماضي.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 28.65 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.5بالمئة إلى 929 دولارا وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 938.75 دولار.