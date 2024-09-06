وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الجمعة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 142 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 89 ألف وظيفة في يوليو.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز زيادة بواقع 160 ألف وظيفة بعد زيادة قبل التعديل قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.

وانخفض الدولار في البداية مقابل معظم العملات الرئيسية بعد صدور بيانات الوظائف، لكنه سرعان ما تعافى ليتم تداوله عند مستوى أعلى.

وهبط اليورو أمام الدولار 0.3 بالمئة إلى1.1078 بعد أن كان قد قفز إلى 1.1155 دولار بعد صدور تقرير الوظائف مباشرة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.3 بالمئة إلى 101.32.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 39 بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة من نطاق 5.25 إلى 5.50 بالمئة الحالي إلى نطاق 4.75 إلى خمسة بالمئة خلال اجتماعه المقبل يومي 17 و18 سبتمبر. وكانوا يتوقعون قبل التقرير حدوث ذلك بنسبة 43 بالمئة، مفضلين احتمال خفض الفائدة بواقع ربع نقطة أساس بدلا من ذلك.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 143.75 ين وهو في طريقه لإنهاء سلسلة خسائر يومية مستمرة منذ ثلاث جلسات.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، الجمعة، إن تحسن توازن الاقتصاد يفتح الباب أمام خفض سعر الفائدة وإن مسار العمل الكامل سيحدده أداء الاقتصاد

وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تركيز المركزي الأميركي يتحول من مكافحة التضخم إلى منع تدهور سوق العمل، وأيد بشدة البدء الفوري في دورة التيسير النقدي خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي في جاكسون هول الشهر الماضي.

واستقر الجنيه الإسترليني تقريبا خلال اليوم عند 1.31825 دولار.

وارتفعت العملة المشفرة بتكوين نحو واحد بالمئة إلى 56720 دولارا.