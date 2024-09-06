وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد الأميركي غير الزراعي قد أضاف 142 ألف وظيفة في أغسطس الماضي، بأقل من التوقعات البالغة 164 ألف وظيفة.

كما عدلت البيانات عدد الوظائف المسجلة في يوليو الماضي بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.

كما كشفت بيانات وزارة العمل أن القطاع الخاص غير الزراعي قد أضاف 118 ألف وظيفة، بأقل من التوقعات البالغة 139 ألف وظيفة.

كما تم تخفيض البيانات المسجلة في يوليو بالخفض أيضا إلى 74 ألف وظيفة.

كما تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد بالعالم، إلى 4.2 بالمئة في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات، مقابل 4.3 في يوليو.