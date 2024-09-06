وكانت تقديرات النمو السابقة تشير إلى معدل نمو بنسبة 0.3 بالمئة .

كذلك عدلت وكالة الإحصاءات نسبة نمو كل دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بالنسبة نفسها، أي 0.2 بالمئة بدل 0.3 بالمئة سابقا.

ويتماشى هذا التعديل مع توقعات محللي "بلومبرغ" و"فاكتسيت" الذين قدروا النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.2 بالمئة في يوليو قبل أن تنشر "يوروستات" تقديرها الأول.

وقد يؤجج هذا التخفيض المخاوف بشأن ضعف النمو في أوروبا، في وقت تشهد ألمانيا تراجعا في ناتجها المحلي الإجمالي.

وانخفض نشاط الاقتصاد الألماني الأكبر في القارة بشكل غير متوقع في الربع الثاني إلى -0.1 بالمئة، وهو الأضعف بين دول منطقة اليورو.