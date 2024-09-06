ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، هو أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه بكين منذ جائحة كوفيد-19، ويحضره أكثر من 50 قائدا أفريقيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق إعلام حكومي.

وحصل القادة الأفارقة خلاله على مجموعة كبيرة من الصفقات هذا الأسبوع من شأنها زيادة التعاون في مجالات مختلفة منها البنية التحتية والزراعة والتعدين والتجارة والطاقة.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ في افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين، الخميس، تمويل مشاريع في أفريقيا بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ووعد بتعميق التعاون في مجال البنية التحتية والتجارة مع القارة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، فإن أحد المشروعات التي تم توقيعها يتعلق بإنشاء مصنع لإنتاج الزجاج مع شركة الصين القابضة للزجاج، باستثمارات 300 مليون دولار، ويستهدف توطين الصناعات المكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن تبلغ عائدات تصديره السنوية 120 مليون دولار.

كما تم توقيع عقد مع شركة "بينخوا (بيفار) غروب - Binhua (Befar) Group" للكيماويات، بهدف إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الكلور القلوي بطاقة 100 ألف طن، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار، على أن تبدأ أعمال الإنشاءات بحلول نهاية عام 2024، وتنتهي خلال 3 سنوات.

ويهدف المشروع إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم، حيث يعتمد المشروع في مرحلته الأولى على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء والغاز الطبيعي لإنتاج البخار كطاقة، بحسب ما قاله وليد جمال رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس في البيان.

العقود تضمنت أيضا التوقيع مع شركة " إيليت سولار - Elite Solar"، بهدف إقامة مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من النوع N بقدرة 2 غيغاوات، باستثمارات 100 مليون دولار.