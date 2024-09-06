وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش. وانخفض المؤشر ثلاثة بالمئة منذ بداية هذا الأسبوع وفي مساره لإنهاء سلسلة مكاسب مستمرة منذ أربعة أسابيع.

ونزل المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة بعد أن كشفت بيانات انخفاض الناتج الصناعي في البلاد 2.4 بالمئة في يوليو مقارنة بتوقعات محللين بتراجعه 0.3 بالمئة.

وتصدر قطاع الطاقة خسائر الأسواق بهبوطه 0.8 بالمئة بعد أن حومت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في 14 شهرا.

وستتجه جميع الأنظار إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي تصدر في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تظهر البيانات زيادة عدد الوظائف بواقع 160 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بزيادتها بواقع 114 ألفا قبل شهر. ومن المتوقع تراجع معدل البطالة من 4.3 بالمئة إلى 4.2 بالمئة.

ومن المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في الربع الثاني في منطقة اليورو في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للأسهم الفردية، انخفض سهم شركة إيرباص واحدا بالمئة بعدما أمرت جهة تنظيم سلامة النقل الجوي في أوروبا بفحص محركات الطائرات من طراز (إيه350-1000) عقب اندلاع حريق في محرك على متن رحلة لشركة طيران كاثي باسيفيك في وقت سابق هذا الأسبوع.

وانخفض سهم شركة إليس الفرنسية 10.5 بالمئة بعد تقرير ذكر أن شركة توريد مستلزمات أماكن العمل تواصلت مع شركة فيستيس، وهي الوحدة السابقة في أرامارك لتأجير أطقم العمل الموحدة، لتقديم عرض استحواذ.