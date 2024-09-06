وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة ممارسة لتغطية الطلب في الشتاء منذ 2018.

وعادت مصر مجددا لتصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي هذا العام، إذ اشترت أكثر من 30 شحنة لتغطية الطلب في الصيف، بعد أن كانت دولة مصدرة في الأعوام القليلة الماضية في إطار خطط لتصبح موردا موثوقا إلى أوروبا.

وتنتهي الممارسة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول في 12 سبتمبر. وتريد مصر استلام 17 شحنة بين الرابع من أكتوبر و29 نوفمبر في ميناء العين السخنة المطل على البحر الأحمر واستلام ثلاث شحنات في ميناء العقبة في الأردن خلال الفترة نفسها.

وذكرت شركة إنرجي أسبيكتس الاستشارية أن إنتاج مصر المحلي للغاز انخفض في مايو إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام، إذ هبط نحو 25 بالمئة عن ذروته المسجلة في 2021، ومن المتوقع أن ينزل بواقع 22.5 بالمئة بحلول نهاية 2028.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقفز استهلاك الطاقة في مصر بواقع 39 بالمئة خلال العقد المقبل.