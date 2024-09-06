وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا 0.3 بالمئة.

وهوى الناتج بنسبة حادة بلغت 8.1 بالمئة في قطاع صناعة السيارات مما أثر على النتيجة الإجمالية.

وفي يونيو، ارتفع إنتاج السيارات في ألمانيا 7.9 بالمئة.

وعلى أساس المقارنة الأقل تقلبا بين ربعين، انخفض الإنتاج في الربع الممتد بين مايو ويوليو بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة بالربع الممتد بين فبراير وأبريل.