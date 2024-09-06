وذكرت بلومبرغ، أن الملياردير الأميركي، افتتح مؤخرا فرعا لمكتب عائلته في أبوظبي، لتوسيع نطاق أعمالها عالمياً.

وقال بلاك في بيان: "لقد أتيت إلى هنا لأكثر من 30 عاماً.. والنمو والازدهار الذي حدث تحت القيادة الثاقبة لأبو ظبي أمر رائع حقاً. يريد مكتب عائلتي أن يكون جزءاً من هذا التحول".

وتبلغ ثروة بلاك الصافية 14.3 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وقد أمضى 3 عقود على رأس "أبولو" قبل أن يتركها في 2021، ويركز على الأعمال الخيرية وإدارة مكتب عائلته "إليسيوم مانجمنت" في نيويورك.

وتستثمر شركة ليون بلاك في الشرق الأوسط، والتي يطلق عليها اسم "Scimitar"، مع فريق محلي بقيادة أسد حسيني، الذي كان يعمل سابقا في شركة تركز على فرص العقارات في منطقة الخليج، بحسب بلومبرغ.

ستتخذ "Scimitar" موقعها في سوق أبوظبي العالمي، الذي يعتبر المركز المالي الدولي في الإمارة، والذي يجتذب مجموعة متزايدة من صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة والمكاتب العائلية.

وكان الملياردير ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، قال في ديسمبر الماضي، إنه يخطط لنقل شركة الاستثمار العائلية إلى سوق أبوظبي العالمي، في حين أن مؤسس بورصة العملات المشفرة تشانغ بينج "سي زد" تشاو، وعائلة أداني الهندية، وملياردير صندوق التحوط راي داليو، وقطب الصلب الروسي فلاديمير ليسين لديهم أيضا مكاتب مسجلة في العاصمة الإماراتية.

وفي 2023 كان سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الأسرع نمواً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للعام الثاني على التوالي، بحسب ما ذكره بيان سابق لمكتب أبوظبي الإعلامي.

وذكر بيان لسوق أبوظبي العالمي، أنه استمر في عام 2023، في استقبال تدفقات غير مسبوقة من مديري الأصول في العالم، الذين سعوا إلى تأسيس حضورهم وعملياتهم في المركز المالي الدولي، ومن هذه الشركات العالمية "بريفان هوارد"، و"أرديان"، و"غولدمان ساكس"، و"تيكيهاو كابيتال"، و"بلاكستون"، و"إس بي آي كابيتال"، و"البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، و"أبولو"، و"فيفث وول"، و"فيديرا"، و"فيبرانت كابيتال". فضلاً عن شركات محلية وإقليمية كبرى مثل "القابضة"، وشركة "شيميرا كابيتال"، ومجموعة G42 و"جلف كابيتال"، و"وإن أي أم"، و"إنفستكورب".