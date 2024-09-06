وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.72 بالمئة عند 36391.47 نقطة، بعد أن تراجع بنحو 1.7 بالمئة.

وخلال الأسبوع، خسر المؤشر 5.15 بالمئة، وهو أسوأ أسبوع له منذ 26 يوليو تموز.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في شهر قبل بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم والتي قد تحدد حجم ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة في أكبر اقتصادات العالم.

ويؤثر ارتفاع الين سلبا على المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيد الشركات أرباحها إلى اليابان.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.9 بالمئة ليلحق بالمؤشر أكبر الخسائر. وفقد سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.38 بالمئة وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك 1.76 بالمئة.

وخسر سهم سيفن اند آي هولدنجز 1.43 بالمئة بعد أن قالت شركة البيع بالتجزئة العملاقة إنها رفضت عرضا نقديا بقيمة 38.5 مليار دولار من شركة أليمنتسيون كوش تار الكندية لشراء الشركة لأن الاقتراح لم يكن في مصلحة المساهمين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.89 بالمئة إلى 2597.42 نقطة متأثرا بخسارة سهم شركة هيتاشي لصناعة الأجهزة الإلكترونية 3.57 بالمئة. وهبط سهم مجموعة سوني 2.55 بالمئة.

وخسر المؤشر 3.4 بالمئة خلال الأسبوع.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية لـ بورصة طوكيو، ارتفع 26 بالمئة من الأسهم وانخفض 70 بالمئة بينما لم يطرأ تغير يذكر على اثنين بالمئة.