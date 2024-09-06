القائمة تضمنت أيضا فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومستشار شؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة لرئيس دولة الإمارات.

المجلة الأميركية أشارت إلى الدور الكبير الذي يقوم به الشيخ طحنون بن زايد في إطلاق المبادرات التي تسهم في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، حيث يقود واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وهي "G42"، والتي برزت كعملاق تقني في الشرق الأوسط، كما أنها تقوم بشراكات مهمة عالميا مع كبرى الشركات العالمية مثل مايكروسوفت.

الشيخ طحنون بن زايد يرأس أيضا مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تأسس في أبوظبي يناير الماضي، وهو المجلس الذي أسس شركة "إم جي إكس" في مارس الماضي، من خلال شراكة بين "مبادلة للاستثمار" و"جي 42".

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإدراج اسم الشيخ طحنون بن زايد، ضمن القائمة السنوية لمجلة "تايم".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "في عالم متغير.. تشكل فيه التقنيات والتكنولوجيا الاقتصاد العالمي المستقبلي.. وفي قلب هذه التقنيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. أصدرت مجلة التايم قائمتها السنوية لأهم 100 شخصية في هذا المجال.. وضمن قائمة الذين يشكلون مستقبل هذه التقنية عالميا The Shapers.. نرى اسم أخي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.. الذي يقود عدة مؤسسات وشركات وشراكات وبرامج عالمية للمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع ليس محليا بل عالميا.. وبالتالي المساهمة في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد على منصة "إكس": "ضمن القائمة أيضا أحد أعضاء الفريق الوطني في هذا القطاع فيصل البناي وذلك ضمن مسؤولي الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال".