تحديث الأسعار

لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2516.00 دولار للأونصة بحلول الساعة 0221 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولار في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب 0.5 بالمئة خلال الأسبوع و22 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2545.70 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وعادة ما ترتفع أسعار المعدن النفيس في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويُنظر إليه على أنه ملاذ آمن للتحوط في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وقد توفر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش مزيدا من المؤشرات حول مقدار الخفض المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.75 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 928.23 دولار وهبط البلاديوم بنحو 0.1 بالمئة إلى 940.11 دولار.