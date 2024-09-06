واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 101.03 بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفض بنحو 0.2 بالمئة الليلة الماضية ولامس 100.96 للمرة الأولى منذ 29 أغسطس. وانخفض على مدار الأسبوع بنحو 0.7 بالمئة.

وأظهر تقرير الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة تراجع الأسبوع الماضي مع بقاء حالات التسريح منخفضة. وساعد ذلك في تهدئة المخاوف من تدهور سريع في سوق العمل بعد أن أظهرت أرقام صدرت في اليوم السابق أن نمو الوظائف في القطاع الخاص تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة في أغسطس.

وأبقت البيانات المتباينة المتعاملين في حالة ترقب قبل صدور بيانات لأعداد الوظائف اليوم الجمعة. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في أغسطس ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.

واستقر الدولار عند 143.25 ين بعد انخفاضه إلى 142.855 خلال الليل للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس بضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.

واستقر اليورو عند 1.1112 دولار وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله أمس الخميس عند 1.11195 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني تغيرا طفيفا إلى 1.31755 دولار ليظل قريبا من أعلى مستوى سجله الليلة الماضية عند 1.31855 دولار وكان الأقوى منذ 30 أغسطس.

أما الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر فتراجع قليلا إلى 0.6739 دولار.

وارتفعت العملة المشفرة بتكوين 0.2 بالمئة إلى 56167 دولارا وتحاول التعافي من هبوطها لأدنى مستوى في شهر تقريبا عند 55575.78 دولار الذي سجلته هذا الأسبوع.