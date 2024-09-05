ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، هو أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه بكين منذ جائحة كوفيد-19، ويحضره أكثر من 50 قائدا إفريقيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق إعلام حكومي.

وحصل القادة الأفارقة خلاله على مجموعة كبيرة من الصفقات هذا الأسبوع من شأنها زيادة التعاون في مجالات مختلفة منها البنية التحتية والزراعة والتعدين والتجارة والطاقة.

وقال الرئيس الصيني في خطاب ألقاه في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين أمام القادة الأفارقة إنّ "العلاقات الصينية الإفريقية تمرّ الآن بأفضل فترة في تاريخها" مؤكّدا أنّ بلاده مستعدّة لتعميق التعاون مع القارة في مجالات شتى مثل البنى التحتية والتجارة.

وأوضح أنه "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الحكومة الصينية مستعدة لتقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار)"، واعدا أيضا بالمساعدة في "توفير مليون فرصة عمل على الأقلّ لإفريقيا".

وأشار إلى أن أكثر من نصف هذا المبلغ سيكون قروضا، مع 11 مليار دولار "على شكل مساعدات" بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من خلال تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار.

إلى ذلك، ستقدم بكين 141 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية وستوفر "التدريب لستة آلاف جندي وألف شرطي وغيرهم من عناصر إنفاذ القانون في إفريقيا".

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في مؤتمر صحافي في العاصمة الصينية "أعتقد أنها نعمة كبيرة للقارة الإفريقية".

من جهته، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح المنتدى أنّه بإمكان الصين وإفريقيا إذا ما تعاونتا أن تقودا "ثورة في مجال الطاقة المتجددة".

وقال غوتيريش إن "سجلّ الصين المذهل في مجال التنمية، خصوصا في القضاء على الفقر، يُعدّ مصدرا عظيما للخبرة".