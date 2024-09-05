وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5000 طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 227 ألفا في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وكانت طلبات الإعانة تتأرجح حول مستوى 230 ألفا منذ تراجعها عن أعلى مستوى في 11 شهرا في أواخر يوليو، مع تلاشي الاضطرابات الموسمية الناجمة عن إغلاق مؤقت لمصانع السيارات والإعصار بيريل.

ولا تظهر سوق العمل في الولايات المتحدة أي علامات على التدهور حتى مع انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف في يوليو.

وكان تباطؤ سوق العمل، الذي تميز بانخفاض كبير في التوظيف، قد وضع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على طاولة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 سبتمبر.