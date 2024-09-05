وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن إيه.دي.بي، الخميس، أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 99 ألف وظيفة خلال الشهر، وهي أقل زيادة منذ يناير 2021، بعد ارتفاعها 111 ألف وظيفة في يوليو.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز زيادة بواقع 145 ألف وظيفة.

ونُشر تقرير إيه.دي.بي، الذي تم إعداده مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل صدور تقرير أغسطس من مكتب إحصاءات العمل الأكثر شمولا والمرتقب على نطاق واسع غدا الجمعة.