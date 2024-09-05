وفى تحديث أصدرته منظمة التجارة العالمية، الخميس، في جنيف، قالت إن مؤشر السلع ( بارومتر السلع ) قد ارتفع، في إشارة إلى التحسن في حجم التجارة.

وذكرت المنظمة أنه على الرغم من الإشارة الإيجابية من مؤشر البارومتر، إلا أن توقعات التجارة لا تزال غير مؤكدة للغاية بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة والصراعات الإقليمية المستمرة وتحول السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة وضعف أوامر التصدير.

وقال التحديث إن المؤشر، بعد أن ظل ثابتا منذ الربع الأخير من عام 2022، فإن حجم التجارة السلعية العالمية بدأ في الارتفاع في الربع الرابع من عام 2023 واكتسب زخما في الربع الأول من عام 2024، وهي آخر فترة تتوفر عنها البيانات، إذ ارتفعت التجارة بنسبة 1 بالمئة على أساس ربع سنوي و1.4 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ متوسط النمو على أساس ربع سنوى في الربعين الأخيرين 0.7 بالمئة وهو ما يعادل 2.7 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت المنظمة إن هذا قريب جدا من أحدث توقعاتها لشهر أبريل 2024 والتي توقعت زيادة بنسبة 2.6 بالمئة في حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2024.

وذكر تحديث المنظمة أن البيانات الأخيرة تظهر من حيث القيمة نموا تجاريا أضعف من المتوقع في أوروبا ونموا أقوى من المتوقع في مناطق أخرى.