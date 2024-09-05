وشهد الطرح العام الأولي، طلبا قويا، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم، وفقا للبيان.

وتم طرح أسهم شركة "إن إم دي سي إينيرجي"، البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23 بالمئة من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر2.8 درهم للسهم الواحد.

وشهدت عملية الطرح العام الأولي إقبالا كبيرا في جميع القطاعات، وتجاوز الطلب على الأسهم المتاحة خلال الساعات الأولى من أول أيام الطرح، الذي انطلق في 30 أغسطس.

ومع إغلاق فترة الاكتتاب، فاق الطلب على المعروض لشريحة الأفراد 600 مرة، ولشريحة المحترفين 16.7 مرة، كما جاء في البيان، الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ومن المتوقع أن تحصل "مجموعة إن إم دي سي" من عملية الطرح العام الأولي للأسهم، على نحو 3.22 مليار درهم.

ومن المقرر إجراء اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لشركة "إن إم دي سي إينيرجي" ، الإثنين المقبل، مع توقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأربعاء، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وتقدم "إن إم دي سي إينيرجي"التي تمتلك خبرات تزيد على 50 عاما، حلولا متكاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك خدمات الهندسة والتوريدات والبناء.

وتدير الشركة مرافق تصنيع حديثة في أبوظبي، تمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع.

وبلغت قيمة مجموعة المشاريع أو الطلبات التي لم يتم تنفيذها بعد، ولكنها مُجدولة للتنفيذ من قبل الشركة، اعتبارا من 30 يونيو 2024، نحو 54 مليار درهم، وتشمل قطاعات ومناطق متنوعة.

وتمتلك الشركة محفظة أعمال دولية متنوعة وحضورا قويا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والهند وتايوان.

وتعمل الشركة حاليا على تطوير قدراتها وتوسيعها بشكل أكبر عبر تشييد منشأة تصنيع جديدة على مساحة 400 ألف متر مربع في ميناء رأس الخير في المملكة العربية السعودية.

وتحظى «مجموعة إن إم دي سي» بدعم "ألفا ظبي القابضة"، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نموا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتابعة لـ "الشركة العالمية القابضة".

وبحسب بيانات بورصة أبوظبي، فقد ارتفع سعر سهم "مجموعة إن إم دي سي"، بنحو 5.2 بالمئة إلى حوالي 28.6 درهم للسهم خلال تعاملات الخميس.