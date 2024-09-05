وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2516.18دولار للأونصة بحلول الساعة 0926 بتوقيت غرينتش. وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق في 20 أغسطس.

وقال أولي هانسن، كبير محللي السلع الأساسية في ساكسو بنك، لوكالة رويترز: "الذهب مدعوم بتباطؤ في الاقتصاد العالمي الذي يرفع من المخاطر المرتبطة بالسلع المعتمدة على النمو الاقتصادي... كما عزز الاحتمالات بخفض كبير لأسعار الفائدة".

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام في يوليو مما يشير إلى أن سوق العمل تفقد قوتها.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن المتعاملين على يقين بأن المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويراهنون بنسبة 57 بالمئة على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبنحو 43 بالمئة على خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس بعد أن كان الاحتمالان 65.5 بالمئة و34.5 بالمئة على الترتيب الأسبوع الماضي.

وارتفع المعدن الأصفر 22 بالمئة حتى الآن خلال العام الجاري، متجها نحو تسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2020 وسط رهانات على خفض الفائدة الأميركية والإقبال على الملاذ الآمن وسط عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وعمليات الشراء القوية التي تجريها البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 28.73 دولار للأوقية وصعد البلاتين 2.1 بالمئة إلى 921.53 دولار وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 942.13 دولار.