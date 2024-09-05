وأظهرت بيانات حكومية في اليابان، الخميس، عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية قولها إن الأجور الاسمية، أي متوسط ​​إجمالي الدخل النقدي الشهري لكل عامل بما في ذلك الأجر الأساسي وأجر العمل الإضافي، ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة، ما يمثل ارتفاعا للشهر الحادي والثلاثين على التوالي.

وجاء ارتفاع الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم في أعقاب زيادة بنسبة 1.1 بالمئة في يونيو الماضي، وهي أول زيادة خلال 27 شهراً، كما تدعمت بمكافآت الصيف.

وعزت الوزارة الارتفاع المستمر في الأجور الحقيقية إلى قيام المزيد من الشركات بدفع المكافآت مقارنة بالعام السابق، فيما قال مسؤول في الوزارة إن هامش الزيادة كان أصغر لأن المزيد من الشركات دفعت المكافآت في يونيو مقارنة بشهر يوليو.

وكانت بيانات قد صدرت نهاية الأسبوع الماضي أظهرت أن التضخم الرئيسي في طوكيو تسارع إلى 2.6 بالمئة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، أسرع من ارتفاع بنسبة 2.2 بالمئة في يوليو.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وهذا أسرع من متوسط ​​توقعات السوق وقراءة يوليو البالغة 2.2 بالمئة، متسارعًا للشهر الرابع على التوالي.