ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا تهدف إلى مواصلة ضخ الغاز عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لكنه أضاف أن موسكو لا تستطيع إجبار كييف على تجديد اتفاقية النقل التي ينتهي أجلها بنهاية العام الجاري.
وقال بوتين "بالنسبة لأوكرانيا، فإننا لن نتخلى عن عملية النقل هذه، وقد تجدون ذلك غريبا. لماذا؟ لأننا، وغازبروم، نعتزم الوفاء بجميع التزاماتنا تجاه عملائنا الذين تربطنا بهم عقود طويلة الأجل".
وأضاف بوتين "هناك عقد نقل ينتهي في 31 ديسمبر من هذا العام. ولكن إذا رفضت أوكرانيا هذا النقل، فلن نتمكن من إجبارها على ذلك".
ويعتقد بوتين أن المستهلكين الرئيسيين لشركة غازبروم في أوروبا لا يريدون انتهاء اتفاقية النقل رغم أنهم قدموا مساعدات عسكرية لأوكرانيا.