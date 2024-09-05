وقال بوتين "بالنسبة لأوكرانيا، فإننا لن نتخلى عن عملية النقل هذه، وقد تجدون ذلك غريبا. لماذا؟ لأننا، وغازبروم، نعتزم الوفاء بجميع التزاماتنا تجاه عملائنا الذين تربطنا بهم عقود طويلة الأجل".

وأضاف بوتين "هناك عقد نقل ينتهي في 31 ديسمبر من هذا العام. ولكن إذا رفضت أوكرانيا هذا النقل، فلن نتمكن من إجبارها على ذلك".

ويعتقد بوتين أن المستهلكين الرئيسيين لشركة غازبروم في أوروبا لا يريدون انتهاء اتفاقية النقل رغم أنهم قدموا مساعدات عسكرية لأوكرانيا.