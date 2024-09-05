الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه "أكبر حدث دبلوماسي تستضيفه الصين في السنوات الأخيرة"، ليس سوى واحد من سلسلة من البرامج والمبادرات والتجمعات التي أطلقتها بكين لتوثيق روابطها الدبلوماسية والتجارية مع دول في جميع أنحاء الجنوب العالمي.

على مدى العامين الماضيين، خضع نهج شي جين بينغ تجاه العالم النامي لتغيير كبير: فقد أصبحت الصين بشكل متزايد مهووسة بالتنافس الجيوسياسي مع الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. هذا التحول سيكون له عواقب كبيرة على علاقات بكين مع الجنوب العالمي، ودور الصين في النظام الدولي، ومستقبل مسار قوتها العالمية.

ووفق تقرير المجلس، فإن:

الهدف من "استراتيجية شي" هو بناء تحالف من الدول داخل الجنوب العالمي ليكون بمثابة ثقل موازن لنظام التحالف العالمي الأميركي وقاعدة لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية والأيديولوجية للصين.

يريد شي تقويض النظام الدولي القائم على القواعد الذي تقوده الولايات المتحدة من خلال إنشاء نظام بديل بقيادة الصين قائم على مبادئ سياسية غير ليبرالية يمكنها من دحر نفوذ الولايات المتحدة وتشكيل حوكمة عالمية من خلال المؤسسات والمنتديات الدولية، على حد وصف التقرير.

لقد أدى هذا الهدف إلى تعزيز أهمية الجنوب العالمي في السياسة الخارجية الصينية.

ويوضح التقرير أن مواجهة طموحات شي تتطلب من واشنطن تخصيص المزيد من الموارد الدبلوماسية والمالية والتركيز على العالم النامي، فضلاً عن تعزيز رؤيتها الخاصة للحوكمة العالمية الأكثر شمولاً في إطار النظام الدولي الليبرالي القائم.

ما الذي يدفع الصين لتوسيع نطاق تواجدها في الجنوب العالمي؟

يشير تقرير المجلس إلى أن التغيير في نهج بكين تجاه الجنوب العالمي هو جزء من معاداة شي المتزايدة لأميركا، والتي تشكل معظم جوانب برنامجه السياسي في الداخل والخارج. كما أن التركيز المتزايد من جانب شي على "الاكتفاء الذاتي" الاقتصادي وتطوير التقنيات المحلية من خلال البرامج الصناعية التي تقودها الدولة مصمم للقضاء على نقاط ضعف الصين في مواجهة العقوبات المحتملة من واشنطن.

وفي سياسته الخارجية، تحدى شي بشكل أكثر صراحة النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من خلال الترويج لإطاره الأيديولوجي لإعادة تشكيل الحوكمة العالمية من خلال مبادرته للأمن العالمي ومبادرة التنمية العالمية.

ويضيف التقرير: إن الدوافع وراء سياسة شي تجاه الجنوب العالمي متشابهة ــ حماية أمن الصين وتعزيز المصالح الصينية العالمية في بيئة من المنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة.

في البداية، كان الغرض الأساسي لشي في نهجه تجاه الجنوب العالمي هو تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية الصينية مع البلدان النامية لتعزيز المصالح العالمية للصين. وقد صُممت مبادرة الحزام والطريق التي أعلن عنها في عام 2013 لتعزيز التجارة والتمويل والاستثمار بين الصين والجنوب العالمي وملاحقة المصالح التجارية الصينية في الأسواق الناشئة.

وتهدف مشاركة الصين في المنتديات مثل منظمة شنغهاي للتعاون وترويجها أيضا إلى تعزيز مثل هذه العلاقات، فضلا عن تعزيز صوت البلدان النامية في الشؤون الدولية. ومن خلال كل هذه المبادرات، كان شي يعتزم تصوير الصين كبديل للولايات المتحدة وشركائها وكبطل لمصالح الدول الأكثر فقرا في العالم.

التحول الذي يقوده شي

لقد بدأ التحول في نهج شي يصبح واضحا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا. فمن خلال إقامة علاقة "بلا حدود" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 2022 ــ بينما كان الجيش الروسي على أهبة الاستعداد على حدوده مع أوكرانيا، استعدادا للحرب ــ اتخذ شي خيارا مصيريا: ملاحقة موقف أكثر صراحة في المواجهة تجاه الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، وهو ما من شأنه أن يفتح حتما انقساما أعمق بين الصين والديمقراطيات المتحالفة معها.

وبمجرد أن دخلت دبابات روسيا إلى أوكرانيا بعد ثلاثة أسابيع، أصبحت هذه النتيجة حتمية. فقد حفزت الحرب شراكات الأمن بين حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة ودول المحيطين الهندي والهادئ، مما سمح للرئيس الأميركي جو بايدن بسد بعض الخلافات داخل هذه التحالفات فيما يتصل بالسياسة تجاه الصين.

ونتيجة لهذا، تمكنت الولايات المتحدة وشركاؤها في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ من صياغة موقف أكثر تنسيقا وتماسكا فيما يتصل بسياسة الصين. وكلما سعى شي إلى إقامة علاقات أقوى مع بوتين، حتى مع استمرار الحرب في أوكرانيا، أصبحت سياسة حلفاء الولايات المتحدة تجاه الصين أكثر صرامة. فخلال قمة مجموعة السبع الأخيرة، على سبيل المثال، حذر زعماء المجموعة الصين جماعيا من ضرورة وقف المساعدات المقدمة إلى روسيا والتي تدعم جهود موسكو الحربية أو مواجهة العقوبات.

كان قرار شي بالتحالف مع بوتين خيارا واعيا، وليس مفروضا عليه. فقبل الحرب في أوكرانيا، لم يكن زعماء أوروبا متفقين على رأي واحد بشأن الصين، ولم يكونوا متفقين تماما مع موقف واشنطن. وكانت بكين تحرز تقدما في استغلال هذه الخلافات لتقسيم الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن القضايا المتعلقة بالصين. ورغم أن شي يواصل بذل بعض الجهود لتقسيم الحلفاء ــ ويبدو أنه حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتباره حلقة ضعيفة ــ فإن شراكته مع بوتين جعلت هذه المهمة أكثر تحديا، إن لم تكن مستحيلة تماما.

ويضيف التقرير في معرض تحليل السياسات الصينية: كان شي على استعداد للانفصال عن الولايات المتحدة وحلفائها من أجل تحقيق هدف أكبر: تقويض النظام الدولي الحالي. ويبدو أنه يرى روسيا كمواطنة حاسمة في هذا المسعى.

قال شي لبوتين خلال زيارة إلى موسكو في عام 2023: "التغيير قادم لم يحدث منذ 100 عام. ونحن نقود هذا التغيير معًا". يمكن لبوتين أيضًا مساعدة شي في سعيه لتحقيق جوانب أخرى من هذه الأجندة المناهضة لأمريكا. على سبيل المثال، توفر روسيا مصدرًا آمنًا لواردات الطاقة وسوقًا رئيسيًا للصادرات المصنعة الصينية في مأمن من العقوبات والحواجز الوقائية التي تفرضها الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي تعزيز هدف شي المتمثل في الحد من نقاط ضعف بلاده في مواجهة سياسات واشنطن. كان تعميق العلاقات مع روسيا عنصرًا أساسيًا في هذا التحول الأوسع في سياسته الخارجية نحو موقف أكثر مواجهة ضد الولايات المتحدة، بحسب تقرير المجلس الأطلسي.

التكتلات الأساسية

أصابت نفس هذه الأفكار استراتيجية شي الشاملة في الجنوب العالمي. فلم يعد يكتفي ببناء النفوذ بين البلدان النامية، أو حتى تقديم الصين كبديل، بل يسعى الآن إلى تجنيد قادتها في حركته المناهضة لأميركا.

وتتجلى هذه الأجندة بشكل واضح في تقدم مجموعة البريكس للدول النامية. ففي الأصل، كان المنتدى، الذي استند إلى مفهوم صاغه بنك الاستثمار غولدمان ساكس، يهدف إلى تشجيع المزيد من التعاون بين ما كان من المفترض أن تكون الاقتصادات الناشئة الرئيسية في العالم ــ البرازيل وروسيا والهند والصين. (أضيفت جنوب إفريقيا في وقت لاحق). وفي العام الماضي، نجح شي في الدفع نحو توسيع عضوية المجموعة.

وفي إطار الحفاظ على الروح الأولية للمنتدى، يتبادر إلى الذهن بعض المرشحين الواضحين. وتبرز إندونيسيا، وكذلك دول جنوب شرق آسيا الأخرى، مثل تايلاند. كما تشكل نيجيريا احتمالا قويا. ومع ذلك، لم تتم دعوة هذه البلدان. وبدلاً من ذلك، وافقت المجموعة على إدراج بلدين مصدرين للطاقة في الشرق الأوسط (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، وإيران المعزولة، ومصر صاحبة أكبر تعداد سكاني في المنطقة العربية، وإثيوبيا الفقيرة للغاية، والأرجنتين، وهي دولة تعاني من اضطرابات مالية شبه دائمة.

إن ما تشترك فيه هذه البلدان هو أن الصين تتمتع بنفوذ اقتصادي أو دبلوماسي عليها، أو أنها تريد إغرائها بالدخول في شراكات أوثق.

تتمتع كل من مصر وإثيوبيا بعلاقات سياسية وثيقة مع الصين - وديون ثقيلة للمقرضين الصينيين.

تساعد بكين مصر في بناء عاصمة جديدة بالكامل.

تعتمد إيران، تحت العقوبات الغربية، مثل روسيا، على الدعم الدبلوماسي والاقتصادي الصيني.

في وقت التوسع، كانت الأرجنتين تتجنب التخلف عن سداد القروض من صندوق النقد الدولي من خلال استغلال الأموال من البنك المركزي الصيني.

ومن الواضح أن بكين تتودد إلى السعوديين والإماراتيين كشركاء في الشرق الأوسط.

من المرجح أن ينوي شي أن تدعم هذه البلدان نفسها أهداف ومصالح السياسة الخارجية الصينية، ليس فقط داخل مجموعة البريكس، ولكن أيضًا في المنتديات والمبادرات الأخرى.

في منتدى الحزام والطريق الأخير، الذي عقد في أكتوبر 2023 في بكين للاحتفال بالعقد الأول من البرنامج، تحدث زعماء من ثلاث دول من مجموعة البريكس - روسيا وإثيوبيا والأرجنتين - في حفل الافتتاح.

وبعبارة أخرى، صُممت عملية توسيع مجموعة البريكس لتعبئة المنتدى بالدول التي من المحتمل أن تدعم أجندة شي المناهضة لأميركا وتساعده في تحويل هذه المجموعة وغيرها إلى بدائل لمجموعة الدول السبع وغيرها من المنتديات الدولية الخاضعة لتأثير الولايات المتحدة.

وتؤكد بكين باستمرار على أن دول البريكس يجب أن تتحد وراء أجندة لتعزيز مصالح الجنوب العالمي - والصين.

وفي اجتماع البريكس في يونيو ، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن توسيع عضوية المجموعة من شأنه أن يبشر "بعصر جديد للجنوب العالمي لاكتساب القوة من خلال الوحدة"، وفقًا لملخص تعليقاته الذي نشرته وكالة أنباء الصين الرسمية شينخوا.

وتابع الملخص قائلاً: إن وانغ حث دول البريكس على الوقوف ضد "تسييس وتأمين القضايا الاقتصادية وزيادة العقوبات الأحادية الجانب والحواجز التكنولوجية" - وكلها رموز للسياسات الأمريكية التي تعارضها بكين.

ولكن شي يواجه تحديات. ومن المؤشرات على ذلك القرار الذي اتخذه الرئيس الأرجنتيني الجديد برفض الدعوة للانضمام إلى مجموعة البريكس. وكلما زادت معاداة شي لأميركا في سياساته، كلما تعرضت علاقات بكين بالعالم النامي لضغوط أكبر.

بطبيعة الحال، وبشكل علني، تضغط بكين على حكومات الجنوب العالمي لاتخاذ موقف ضد الولايات المتحدة. على سبيل المثال، أصبحت بكين تتوقع من زعماء العالم النامي الموافقة علناً على مبادرة الأمن العالمي، التي تتعارض مبادئها مع المثل العليا والممارسات في الشؤون الدولية التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وفي الفترة التي سبقت قمة السلام الأوكرانية التي عقدت في سويسرا في يونيو ، والتي رفضت الصين حضورها، ورد أن الدبلوماسيين الصينيين ضغطوا على الدول النامية لدعم اقتراح صيني بديل للسلام. ووصف أحد الدبلوماسيين هذا الجهد بأنه "مقاطعة خفية" لمؤتمر السلام، واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين علناً بمساعدة روسيا في تخريب القمة.

منافسة على الجنوب العالمي

يشير تقرير المجلس الأطلسي إلى أن واشنطن كانت مذنبة بارتكاب سلوك مماثل، لكن صناع السياسات في الولايات المتحدة أدركوا أن مثل هذه الأساليب "معنا أو ضدنا" يمكن أن تأتي بنتائج عكسية مع عزم أعضاء الجنوب العالمي على رسم مسار مستقل في الشؤون العالمية.

ويتجلى هذا الإدراك في مرونة إدارة بايدن في العلاقات مع الهند، على سبيل المثال. إذا حاول نهج الصين تجاه الجنوب العالمي إجبار نخبها السياسية على الانحياز إلى أي من الجانبين، فقد تقوض بكين جهودها الخاصة لجذب دعمهم. قد تنضم بعض الدول عن طيب خاطر إلى أجندة بكين المناهضة لأميركا، مثل روسيا وإيران، وكلاهما منفصلان بالفعل عن الغرب. ومع ذلك، فإن معظمها يستفيد كثيرًا من علاقاتها بالولايات المتحدة بحيث لا تخاطر بقطعها.

إن الضغط على حكومات الجنوب العالمي لاتخاذ مواقف ضد واشنطن قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الرأي العام تجاه الصين داخل العالم النامي.

في استطلاع حديث أجري في تايلاند، شعرت نسبة مماثلة من المستجيبين (حوالي ثلاثة أرباع) أن الولايات المتحدة والصين تفعلان المزيد من الخير أكثر من الضرر للأمن في آسيا، وهو مؤشر على وجهات النظر المتوازنة التي يتبناها الناس في تلك الدولة المهمة في جنوب شرق آسيا حتى مع تكثيف المنافسة بين القوتين.

كما دفع تصاعد معاداة شي لأميركا إلى اتخاذ قرارات مشكوك فيها استراتيجيا. فقد رفضت بكين نداءات واشنطن للانضمام إلى تحالف دولي لقمع الاضطرابات في البحر الأحمر التي تسبب فيها الحوثيون، الذين كانوا يتصيدون السفن المارة عبر قناة السويس. ويبدو أن تقاعس بكين نابع من تفضيلها لاستخدام أزمة البحر الأحمر لمهاجمة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. فقد ربط مبعوث صيني لدى الأمم المتحدة الوضع في البحر الأحمر بالصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، مشيرًا إلى أن الاضطرابات في المنطقة هي نتيجة للسياسة الخارجية الأميركية. ومع ذلك، فإن التكلفة قد تقوض ادعاء بكين بأنها لاعب أكثر مسؤولية في الشرق الأوسط من الولايات المتحدة وتزعج شركاء مهمين لا يدعمون الحوثيين، وفق التقرير.

لا شك أن زعماء الجنوب العالمي سوف يكونون حساسين لمحاولات الصين استخدامهم كأدوات في لعبة جيوسياسية ضد الولايات المتحدة. وهذا من شأنه أن يفتح فرصا محتملة أمام واشنطن لتقديم الولايات المتحدة باعتبارها أكثر شمولا من خلال تشجيع الحوار بين الشمال والجنوب.

ومن الممكن أن تقطع الجهود الرامية إلى رفع أصوات النخب السياسية في الجنوب العالمي في إدارة النظام العالمي الحالي شوطا طويلا نحو مواجهة الصين التي أصبحت أكثر عزما على تجنيدهم في حملة ضد هذا النظام.

وقد حاولت إدارة بايدن بالفعل إحراز تقدم في هذا الاتجاه من خلال مبادرات مثل الشراكة من أجل التعاون الأطلسي، التي تضم أكثر من ثلاثين دولة مطلة على المحيط الأطلسي.

استعمار خفي لإفريقيا

قال رئيس مركز القاهرة للدراسات والأبحاث، خالد الشافعي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن طبيعة العلاقات التجارية بين الصين وأوروبا وأميركا تختلف اختلافا جذريا عن العلاقات السياسية. وكذا الحال بالنسبة للعلاقات مع إفريقيا.

أضاف أن زيادة معدلات أوجه تعاون الصين وغيرها من الدول مع القارة الأفريقية يعود إلى عدة عوامل ممثلة في افتقار القارة حتى الآن إلى البنية التحتية الملائمة، علاوة على انتشار معدلات الفقر والأمراض المختلفة، وهو ما يعزز من زيادة توجهات الصين نحو القارة لاستغلال ثرواتها المختلفة وتصنيع المواد الخام وتصديرها مرة أخرى إلى الدول الأفريقية لتحقيق عوائد اقتصادية قوية.

أشار إلى أن تلك السياسة والتوجهات تعد "استعمارا خفيا"، فالصين تحاول استغلال جميع علاقاتها في كل الدول للحفاظ على قوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية، وهو ما ينعكس على وجود الصين كأكبر دولة على صعيد معدلات التصدير لقارة إفريقيا، عبر استغلال ثرواتها الطبيعية المختلفة وحالة تدهو الأوضاع المستمرة حتى اليوم.

وأوضح أن دولة الصين تضع أمامها الغرب بوصفه العدو الأول لها على عديد من الأصعدة، وهو ما يعكس توتر العلاقات السياسية والتي تختلف اختلاف كبير عن العلاقات التجارية والاقتصادية.

تعزيز للعلاقات والتواجد بإفريقيا

وبدوره، قال خبير العلاقات الدولية من القاهرة، محمد ربيع الديهي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": إن فكرة تجنيد الصين لقارة إفريقيا في مواجهة الغرب وأميركا تعد أمراً غير دقيق بالشكل المفهوم، فالأمور تندرج في إطار تعزيز العلاقات والسعي الصيني نحو التواجد في القارة الأفريقية بالدرجة الأولى.

أضاف أن القارة الأفريقية تمثل منفذ قوي للصين وإضافة جيدة نحو توسع الصين بصورة ناجحة في الأسواق الأفريقية والقدرة على اقتناصها للثروات والمشاركة في الاستخراجات المختلفة في جميع الدول الأفريقية الغنية بتلك الموارد.

أشار إلى أن ما يسهم في نجاح العلاقات الصينية الأفريقية لاسيما في الفترات الأخيرة هو القبول القوي الحالي لدى الصين بالعديد من الأسواق الأفريقية في ضوء الاعتماد على المصالح المشتركة وسعي الصين نحو توظيف تلك الموارد والثروات المختلفة الأفريقية في دعم قوتها الاقتصادية ومكانتها على الساحة الدولية.

وأوضح أن من مظاهر نجاح العلاقات مع إفريقيا المنتدى الاقتصادي المنعقد حالياً والذي يشهد توثيقاً للتعاون الاستراتيجي مع العديد من دول القارة وقبلها العديد من المؤتمرات الاقتصادية المثمرة للجانبين.

كيف تستفيد إفريقيا من الصين؟

ويؤكد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأميركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن منتدى التعاون الصيني في بكين يعكس حرص الصين على تعزيز العلاقات مع إفريقيا الاقتصادية والتجارية، خاصة وأن الصين تعد أكبر شريك تجاري لإفريقيا وأكبر مقدم للمساعدات لها وأكبر مستثمر بحجم تبادل تجاري قوي.

أضاف من هذا الإنفتاح الصيني على القارة باعتبارها أنها تمثل أهمية كبيرة للصين من ناحية الموارد الهامة والأسواق والاستثمارات.

أشار إلى أن الصين تستثمر في جميع المشروعات الكبرى والبنية الأساسية وهو ما تفتقده الدول الغربية الأخرى والأمريكية، في المقابل إفريقيا تريد من الصين الكثير، حيث تريد مساعدتها علي تعزيز وتحقيق التنمية في القارة وتوظيف الموارد بما يدعم التنمية والاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية ومواجهة مشكلات عديدة مثل الفقر.

وأوضح أن الصين لها تجربة تنموية رائدة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها في البنية التحتية وإقامة الطرق والمباني والموانيء والمطارات، كما تريد التكنولوجية الصينية فيما يتعلق الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومواجهة المشاكل الهيكيلة.

وأشار إلى أن الصين لديها سياسة الحياد الإيجابي ولا تتدخل في سياسات الدول الداخلية، وهو ما يدعم نجاح شراكتها مع إفريقيا التي تريد أيضًا دعمها في تحقيق العدالة في النظام الاقتصاد الدولي.

مسارات الصين في إفريقيا

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الحسيناوي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن إفريقيا تمثل مصدر مهم من مصادر التموين لأوروبا والولايات المتحدة الأميركية لما تمتلكه من ثروات طبيعية هائلة.

أضاف منذ فترة الاستعمار الأوروبي حتى هذه اللحظة مازالت هذه الدول تأخذ الكثير من الدول الأفريقية، خاصة فرنسا المستحوذة على كثير من ثروات الدول الأوربية من ذهب وماس ويورانيوم ونحاس إلى أخر ذلك.

أوضح أن إفريقيا تشكل أيضًا أهمية قصوى للولايات المتحدة الأميركية فهي تتمتع بموقع حيوي استراتيجي مهم إلى ذلك فقد نشرت قواعد عسكرية في مجموعة من الدول الإفريقية.

وأشار إلى أنه من أجل وصول الصين إلى إفريقيا اعتمدت استراتيجية الاستثمار في مجموعة من الدول الإفريقية بأسلوب المشاركة لا الهيمنة وهذه الاستراتيجية شجعت كثير من الدول الإفريقية التوجه صوب الصين فضلا عن ذلك ضمت الصين دولة جنوب إفريقيا التي تمثل أكبر دولة في إفريقيا الى التكتل الاقتصادي المهم وهو تكتل البريكس الذي يمثل اكبر تحدي اقتصادي للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها من الدول الغربية ذات الأرث الاستعماري.