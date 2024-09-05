وأوضحت أدنوك في بيانها، أن الطرح الأولي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.

وسيتم إصدار الشريحة الأولى من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2029 بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، وبسعر قسيمة يبلغ 4.250 بالمئة، فيما سيتم إصدار الشريحة الثانية من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2034 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 4.500 بالمئة، وسيتم إصدار الشريحة الثالثة من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2054 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 5.125 بالمئة. وستستخدم مجموعة أدنوك صافي عائدات الإصدار في أغراض عامة للشركة.

ومن المتوقع أن يتم إصدار جميع شرائح السندات المالية بتاريخ 11 سبتمبر 2024 وأن يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن (LSE).

وحصلت "أدنوك مربان" على تصنيف "Aa2" من "وكالة موديز لخدمات المستثمرين"، وتصنيف "AA" من وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف "AA" من "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني"، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمساهم شركة أدنوك (حكومة إمارة أبوظبي).

وقد حصل البرنامج على تصنيف مبدئي "Aa2" من "موديز"، وتصنيف "AA" من "ستاندرد آند بورز" وتصنيف "AA" من وكالة "فيتش" وحصلت السندات على تصنيف "Aa2" من "موديز" وتصنيف "AA" من "ستاندرد آند بورز" وتصنيف "AA" من وكالة "فيتش".