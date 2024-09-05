وخلال إعلان برنامج اقتصادي أعدته الحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، وقال يلماز إن نمو الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يبلغ 3.5 بالمئة خلال العام الجاري وأربعة بالمئة في العام المقبل، وأن يصل إلى خمسة بالمئة بحلول 2027.

وأوضح يلماز "الهدف الرئيسي للبرنامج هو خفض التضخم تدريجيا إلى رقم أحادي وتعزيز إمكانات النمو بما يتماشى مع انحسار التضخم".

وأضاف أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى 9.3 بالمئة بنهاية العام الجاري وأن يرتفع إلى 9.6 بالمئة العام المقبل.

وقال إن نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تبلغ 1.7 بالمئة في 2024 واثنين بالمئة في 2025.