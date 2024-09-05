وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض واحد بالمئة إلى 36657.09 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 14 أغسطس وثالث جلسة على التوالي من الخسائر.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 2620.76 نقطة.

ولامس الين أعلى مستوى له في شهر عند 143.20 في وقت سابق من الجلسة، ليرتفع 1.8 بالمئة منذ يوم الاثنين.

وتتأثر أسهم شركات التصدير سلبا بقوة العملة المحلية بسبب تراجع قيمة الأرباح المحققة بالأسواق الخارجية عند تحويلها إلى الين.

ويترقب المستثمرون بيانات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وطلبات الحصول على إعانة البطالة المقرر صدورهما في وقت لاحق من الخميس، لكن الشاغل الرئيسي لهذا الأسبوع هو تقرير أغسطس عن الوظائف في القطاع غير الزراعي المتوقع صدوره الجمعة.

وواصلت الأسهم المرتبطة بالرقائق خسائرها مقتفية أثر شركة الذكاء الاصطناعي إنفيديا وغيرها من أسهم التكنولوجيا الأميركية الأربعاء.