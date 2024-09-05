وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد - وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي - بنسبة 0.2 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، وهو ما يتوافق مع تقديرات سابقة، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي والتي نقلتها وكالة يونهاب الرسمية.

ويقارن رقم الربع الثاني مع نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع في عام 2021، عندما توسع الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، تقدم اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الثاني، متباطئًا من نمو بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الأول من العام.

كان الانكماش متوقعا على نطاق واسع إلى حد ما بسبب تأثير القاعدة في الربع السابق.

وقال البنك المركزي إن الإنفاق الخاص انكمش بنسبة 0.2 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة مع زيادة بنسبة 1.3 بالمئة في الربع السابق.

ونمت صادرات البلاد بنسبة 1.2 بالمئة في الربع الثاني، متباطئة عن نمو بنسبة 1.8 بالمئة في الربع السابق له، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.6 بالمئة متحولة من انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الأول.

وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6 بالمئة، وانخفض الاستثمار في البناء بنسبة 1.7 بالمئة في الربع الثاني، متحولا من نمو بنسبة 3.3 بالمئة في الربع السابق، وفقا للبيانات.

وفي الشهر الماضي، جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 بالمئة للمرة الثانية عشرة على التوالي وسط اعتدال التضخم وارتفاع ديون الأسر. وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

تباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في العام الماضي بسبب تراجع الصادرات وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.

وتوسع الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة العام الماضي، متباطئا من نمو 2.6 بالمئة في 2022 ونمو 4.3 بالمئة في 2021.

ويمثل التوسع في 2023 أدنى مستوى من نوعه منذ انكماش الاقتصاد بنسبة 0.7 بالمئة في 2020 خلال جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة لهذا العام، يتوقع البنك أن ينتعش الاقتصاد بشكل طفيف بنسبة 2.4 بالمئة، في تراجع طفيف عن تقديراته السابقة بنمو بنسبة 2.5 بالمئة.