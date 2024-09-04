وعزز متعاملون اليوم الأربعاء المراهنات على أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل، بعد أن أظهرت البيانات أن فرص العمل المتاحة في يوليو انخفضت إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف.

وتأتي بيانات الأربعاء قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي يصدر يوم الجمعة والذي قد يقدم للمستثمرين أدلة على توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.3 بالمئة إلى 101.4.

وفي مقابل الين، انخفض الدولار 0.9 بالمئة إلى 144.22 ين مع تداول الأسواق المالية العالمية على نحو يميل إلى تجنب المخاطرة على نطاق واسع.

وبلغ مؤشر الدولار مستوى أعلى بنحو واحد بالمئة عن أدنى مستوى في أواخر أغسطس عند 100.51.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1077 دولار، متعافيا من الانخفاضات الهامشية في وقت سابق من الجلسة.

وأظهر مسح أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تلقى دفعة من استضافة فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية الشهر الماضي لكن من المرجح أن يعود الركود في الكتلة بمجرد انتهاء دورة الألعاب البارالمبية حيث يظل الطلب ضعيفا.

وارتفع الدولار الكندي 0.2 بالمئة مقابل نظيره الأميركي، الأربعاء، بعد أن خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة كما كان متوقعا لكنه عبر عن قلقه من أن النمو الأضعف من المتوقع قد يعني انخفاض التضخم بسرعة أكبر مما يلزم.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.316 دولار، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى عند 1.31010 دولار ليلا.

ومع تجنب المستثمرين للأصول الأكثر خطورة، تعثرت العملات المشفرة أمس الثلاثاء. وتراجعت البتكوين ثلاثة بالمئة إلى 56400 دولار وتراجعت الإثيريوم بنحو 2.5 بالمئة إلى 2400 دولار.