تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2494 دولارا للأونصة بحلول الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش، متعافيا من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة عند 2471.80 دولار.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة أيضا إلى 2525.70 دولار.

وأظهرت بيانات أن فرص العمل في الولايات المتحدة خلال يوليو انخفضت إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وعزز ذلك تكهنات المتعاملين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المزمع في 17 و18 سبتمبر.

وقال بيتر إيه. جرانت نائب الرئيس والخبير الاستراتيجي الكبير في المعادن في زانر ميتالز إن الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما يعني خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أحد الاجتماعات الثلاثة المقبلة للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (المسؤولة عن صنع القرار في البنك المركزي الأميركي)، غير أنه من غير المرجح أن يكون ذلك في الاجتماع الأول.

ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة أن تدعم الاتجاه إلى حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 28.19 دولار للأونصة.

كما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 909.57 دولار، وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلا 937.25 دولار.