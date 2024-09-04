وقال محللون في "سيتي غروب" إنه إذا انخفضت أسعار برنت إلى 60 دولارا، فقد تدفعها التدفقات المالية إلى انخفاض أكبر، ربما إلى 50 دولارا للبرميل قبل تعاف محتمل.

وقالت سيتي غروب إنه كان من المتوقع في بادئ الأمر أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى رفع أسعار النفط، لكن كل انتعاشة حدثت منذ أكتوبر 2023 أصابها الضعف.

وأضافت أن السوق تدرك الآن أن التوترات لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض الإنتاج أو مشكلات في النقل، مما يجعل الارتفاعات فرصة للبيع.

وقالت إن عودة الإنتاج الليبي في الآونة الأخيرة والتوقعات بأن يكون الاضطراب قصير الأجل نظرا لعدم وجود أعمال قتال مستمرة، دفعت بعض المشاركين في السوق إلى استئناف البيع على المكشوف للنفط.

وأوصت سيتي غروب بالبيع عند ارتفاع سعر خام برنت قريبا من 80 دولارا، في ظل آليات السوق الحالية.

واستجاب "غولدمان ساكس" الأسبوع الماضي لهذا التحول في التوقعات بخفض متوسط توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2025 ونطاق السعر بمقدار خمسة دولارات للبرميل، مستندة إلى تباطؤ الطلب في الصين.

وفي المقابل، يتوقع بنك "يو.بي.إس" أن يرتفع سعر خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة استنادا إلى أن سوق النفط ما زالت تعاني من نقص المعروض على الرغم من ضعف الطلب الصيني، كما يظل الطلب قويا في بلدان أخرى.

وأشار إلى عوامل في السوق قد تؤدي بالفعل إلى انتعاش قصير الأجل، بعد انخفاض الأسعار الأسبوع الماضي، مما قد يدفع الأسعار إلى الاقتراب من 80 دولارا للبرميل.

وفي الأول من أغسطس، أكدت أوبك+ خطة لبدء تخفيف أحدث جولة من التخفيضات، وتبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أكتوبر ، مع التحذير من احتمال وقف هذا التخفيف مؤقتا أو التراجع عنه إذا لزم الأمر.

وقالت أربعة مصادر بأوبك+ لرويترز اليوم الأربعاء إن المجموعة تناقش تأجيل زيادة الإنتاج المزمعة الشهر المقبل مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.