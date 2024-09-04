وقال البنك في بيان إنه اختار سيباستيان بوتانا دي بوفو من فرع جنيف وكارول موشريكي من فرع لندن للبدء في تشكيل الفريق الذي سيقدم خدمات للأفراد والشركات المملوكة لعائلات والجمعيات الخيرية والمؤسسات العائلية في مناطق مختلفة بالمنطقة.

تعزز مؤسسات إدارة الثروات الغربية تواجدها في الإمارات مع زيادة توافد مجموعة متنوعة من المستثمرين على الدولة الخليجية بسبب موقفها المحايد نسبيا وسهولة ممارسة الأعمال وفروق التوقيت المناسبة والإعفاءات الضريبية.

وأعلن "يو.بي.إس" في يونيو زيادة حجم فريقه لإدارة الثروات في الشرق الأوسط بعشرة موظفين جدد، لينضم بذلك إلى بنوك غربية أخرى تتوسع هناك مثل دويتشه بنك ولومبارد أودييه، بالإضافة إلى مؤسسات آسيوية لإدارة الثروات.

وقال كريم ريكيك مدير قطاع الأسواق الناشئة والشرق الأوسط لدى جيه.بي مورغان في البيان: "أصبح الشرق الأوسط منذ فترة مركزا عالميا سريع النمو للابتكار، ويجذب الاهتمام والاستثمار العالميين. ويعمل فريقنا المتخصص هناك على زيادة قدرتنا على خدمة عملائنا بشكل أفضل".

وأضاف البنك أنه يعتزم "زيادة الفريق باستمرار خلال السنوات المقبلة"، لكنه لم يذكر عددا محددا.