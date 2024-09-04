وقد حضر مراسم التوقيع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

تمثل الاتفاقية استثماراً كبيراً في مجال إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، ومن شأنه أن يدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي، بحسب بيان "أدنوك".

وذكر البيان أن الاتفاقية تسهم أيضا في خفض انبعاثات غازات دفيئة من القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، بما في ذلك الصناعة، والطاقة، والنقل، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على أنواع الوقود منخفضة الكربون، وتسريع الوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "يُشكل هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوة مهمة تتماشى مع جهود أدنوك لتنمية محفظة أعمالها في مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتنفيذ استراتيجيتها للنمو الدولي".

وأضاف الجابر: "نتطلع للتعاون مع إكسون موبيل من خلال هذا المشروع الأقل كثافة للانبعاثات الكربونية والمتطور تقنياً، للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الوقود النظيف، والمساعدة في خفض انبعاثات الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات".

وبحسب البيات فإنه في حال توفر السياسات الحكومية الداعمة في الولايات المتحدة والحصول على التصاريح التنظيمية اللازمة، من المتوقع أن تصبح مُنشأة "باي تاون"، الأكبر من نوعها على مستوى العالم عند بدء تشغيلها، حيث ستكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً من الهيدروجين الذي يعد خالياً تقريباً من الكربون عبر إزالة ما يقرب من 98 بالمئة من ثاني أكسيد الكربون المرتبط بعملية الإنتاج، إلى جانب إنتاج أكثر من مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون. ومن المخطط اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن منشأة "باي تاون" خلال عام 2025، على أن تدخل حيز التشغيل في عام 2029.

وسيستخدم المشروع أحدث تقنيات التقاط وتخزين الكربون لخفض الانبعاثات المرتبطة بعملية إنتاج الهيدروجين. وإلى جانب مساهمته في دعم مبادرات التنمية الاقتصادية والمجتمعية وخلق فرص عمل جديدة في الولايات المتحدة، سيحقق المشروع أيضاً فوائد كبيرة لكل من منطقة "بي تاون" ومدينة "هيوستن" وولاية "تكساس".

من جانبه، قال دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل": "تمثل هذه المنشأة مشروعاً عالمي النطاق ضمن سلسلة قيمة جديدة في قطاع الطاقة العالمي. ويساهم استقطاب شركاء مناسبون في تسريع تطوير السوق، ونرحب بانضمام أدنوك، التي تمتلك خبرة واسعة ومعرفة كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، كشريك في منشأة باي تاون".

وبعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، تعتزم "أدنوك" دعم المبادرات المجتمعية الجارية في منطقة "باي تاون" وذلك تماشياً مع التزامها بالاستدامة والتعليم في المناطق التي تمارس فيها عملياتها.