وقال البنك، في بيان صحفي، إن هذه السندات غير قابلة للاسترداد خلال أوّل 5.25 سنة، وتحمل معدّل فائدة بنسبة 5.875 بالمئة.

لاقى إصدار السندات طلبًا هائلًا، حيث تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بأربع مرّات حيث فاقت قيمة الطلبات المسجّلة مليار دولار.

وتمكّن "راك بنك" من خفض هامش الأسعار بـ42.5 نقطة أساس، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالاستقرار المالي للمصرف وبآفاق نموّه.