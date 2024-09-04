وقالت طاقة في بيان لبورصة أبوظبي إن شركة حلول المياه المستدامة القابضة تمتلك شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة التي تأسست في 2005، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، إلى جانب إنتاج المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي.

وذكر البيان إن الشركة تمتلك أيضا شبكة "متنامية" من خطوط أنابيب مياه الصرف الصحي طولها 13 ألف كيلو متر تقريبا، وتبلغ قدرتها على معالجة المياه حوالي 1.3 مليون متر مكعب يوميا عبر 43 محطة، وتضم أصولا منظمة تبلغ قيمتها حوالي 17.5 مليار درهم.

وأكد البيان أن شركة حلول المياه المستدامة القابضة تساهم في توسيع قدرات طاقة في مجال إدارة المياه "وستضيف الصفقة قيمة كبيرة إلى قاعدة أصول طاقة وتعزز بشكل أكبر مكانتها من حيث التدفقات النقدية عالية التنبؤ والمضمونة، فضلا عن الإيرادات على المدى الطويل".