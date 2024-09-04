وبهذه المناسبة، علق عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة "المسعود للسيارات": "من المهم أن نستحضر الإرث الدائم الذي خلفه هذا الطراز الأيقوني على مر العقود الماضية، لا سيما في أبو ظبي".

وأضاف: "نيسان باترول تعد انعكاساً لروح مدينتنا وقلب المغامرة التي يتصف به شعبنا. وقد أثبتت هذه المركبة المعروفة بلقب "بطل الدروب"، أنها الرفيق المثالي لجميع الرحلات، فهي قادرة، بقوتها ومرونتها على خوض مختلف الطرق، بدءاً من شوارع المدينة وصولاً إلى الطرق الصحراوية الرملية الشاسعة".

وتابع: "أصبحت نيسان باترول، منذ إطلاقها على طرقاتنا، مرادفاً لجوهر ثقافة دولة الإمارات وبيئتها وتراثها. وتتميز هذه السيارة بمكانتها الرائدة وأدائها الفائق، إلى جانب مستويات الراحة الفاخرة التي توفرها، ما يلبي الاحتياجات الفريدة لعملائنا، ويعزز من مكانتها كسيارة عائلية ذات شعبية واسعة، وخيار مثالي لتجربة قيادة شيّقة سواء في المدن أو على الطرق الوعرة".

ولسنوات عدة، تمكنت نيسان باترول من الهيمنة على سوق سيارات الدفع الرباعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تحتل المرتبة الأولى في فئتها باستمرار.

وساهم هذا الطراز بشكل كبير في تعزيز سمعة نيسان في المنطقة، إذ أصبحت الأيقونة، باترول، الخيار المفضل للعملاء الإماراتيين الذين شكلوا حوالي 80 بالمئة من مقتني السيارة من شركة المسعود للسيارات عام 2024 وحده.

وتمكنت نيسان باترول من تأسيس شريحة واسعة من المالكين المخلصين والمحبين خلال العقد الماضي، وينعكس ذلك بوضوح في مبيعات هذا الطراز في أبوظبي، والتي سجلت زيادة كبيرة بنسبة 58 بالمئة، وارتفاعاً مطرداً في معدلات رضا العملاء عن مبيعاتنا عاماً تلو الآخر، ما يدل على شعبية هذه السيارة وثقة العملاء في نيسان والمسعود للسيارات.