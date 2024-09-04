وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت كل الأسواق الأوروبية الرئيسية الأخرى بنحو واحد بالمئة.

وجاءت الخسائر عقب عمليات بيع خلال الليل في وول ستريت، التي سجلت كل مؤشراتها الرئيسية أكبر انخفاضات يومية لها بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس، مع تراجع المعنويات بسبب بيانات ضعيفة للصناعات التحويلية.

وكانت شركات أشباه الموصلات هي الخاسر الأكبر في التعاملات المبكرة مع انخفاض سهم إيه.إس.إم.إل هولدنغز 5.3 بالمئة على أثر تراجع سهم شركة إنفيديا أمس الثلاثاء.

ونزل سهم بارات 1.4 بالمئة بعدما قالت شركة بناء المساكن البريطانية إن الطلب على المساكن لا يزال حساسا لقدرة المقترضين على تحمل تكاليف الرهن العقاري، وذلك بعد انخفاض أرباحها السنوية 56 بالمئة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو في الساعة 0800 بتوقيت غرينتش وبيانات أسعار المنتجين لشهر يوليو في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش للحصول على أي مؤشرات على مدى متانة اقتصاد المنطقة وتوقعات أسعار الفائدة.

ومن المقرر أيضا صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا في وقت لاحق من اليوم.