وقالت أكوا باور في بيانها، إن شركة حمرية المطورة القابضة المحدودة المملوكة لها بنسبة 45 بالمئة، وقعت اتفاقية شراء مياه مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لإنشاء مشروع الحمرية لتحلية المياه بقدرة إنتاجية تقارب 410 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا تقريبا. ويقع المشروع في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة في دولة الإمارات.

وتتضمن تفاصيل العقد "تطوير وتصميم وتمويل وهندسة وإدارة المشتريات وبناء وتدشين وإنجاز وإختبار وامتلاك وتشغيل وصيانة وتأمين محطة لتحلية المياه بقدرة تقارب 410 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً".

وأشار البيان إلى أن مدة المشرع 30 عاما، لكن الأثر المالي لتشغيل كامل المحطة من المتوقع أن يظهر في الربع الثاني من 2028.