طرحت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة للعام 2024، خطة ضريبية الأسبوع الماضي تهدف إلى جمع ما يقرب من 5 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمان.

تضمنت الخطة دعم الاقتراح الضريبي المثير للجدل، والذي كان أيضاً جزءاً من خطة الميزانية الفيدرالية للرئيس جو بايدن لعام 2025.

بموجب الخطة، فإن الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم عن 100 مليون دولار سيدفعون ضرائب بنسبة 25 بالمئة على الأقل على مزيج من دخلهم ومكاسبهم الرأسمالية غير المحققة (القيمة المقدرة للأصول التي يمتلكونها، والتي تشمل الأسهم والسندات والعقارات وأصول أخرى مثل الاستثمارات في الشركات الناشئة).

قد يكون هذا الأمر بعيد المنال سياسياً، ولكن إذا تم إقراره فسوف يمثل تغييراً جوهرياً في كيفية فرض الضرائب على أغنى الأفراد في أميركا من خلال جمع مكاسب الاستثمار قبل بيع الأصول أو وفاة الشخص، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

ومن المرجح أن يواجه مليارديرات مثل إيلون ماسك ووارن بافيت وجيف بيزوس، الذين تستمد ثرواتهم في الغالب من الأسهم التي يمتلكونها، فضلا عن مؤسسي وداعمي الشركات الناشئة الناجحة، فواتير ضريبية ضخمة.

نقل التقرير عن الشريك الضريبي في شركة المحاماة ديبويز آند بليمبتون، مايكل بولوتين، قوله: "إنها (تلك الضرائب) تؤثر على عدد صغير من الناس، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين تؤثر فيهم، فإنها تؤثر عليهم بشكل كبير جداً".

وقد اعترض بعض المستثمرين في مجال التكنولوجيا على المقترحات، زاعمين أن الضريبة من شأنها أن تخنق الإبداع، حيث سيُعاقب مؤسسو وداعمو الشركات الناشئة عالية الأداء على الزيادات الكبيرة في تقييماتها.

وقال المؤسس المشارك لشركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، مارك أندريسن، خلال بودكاست في يوليو الماضي، إنه إذا تم سن الضريبة، فإن الشركات الناشئة ستصبح "غير معقولة تماماً".

الخطة تؤثر على داعمي هاريس

كما تسببت خطة الضرائب في توترات مع المانحين الأثرياء الذين يدعمون هاريس. فقد رفض المانحون لحملتها المقترحات في اجتماعات خاصة مع هاريس، وشجعوها على إسقاطها من بيانها الانتخابي، وفقاً لتقرير صحيفة نيويورك تايمز.

جمعت هاريس ما لا يقل عن 540 مليون دولار منذ إطلاق حملتها، بمساهمات من سلسلة من مجموعات وادي السيليكون.

كانت فكرة فرض ما يسمى بضريبة المليارديرات قد طرحها في البداية رون وايدن، السيناتور الديمقراطي من ولاية أوريغون.

وكان من المقرر أن تطبق على الأفراد الذين تبلغ أصولهم مليار دولار أو أكثر والذين كسبوا 100 مليون دولار في ثلاث سنوات متتالية - مما يؤثر على حوالي 700 شخص فقط.

تخفض النسخة الأخيرة من الضريبة الحد الأقصى لضم "أصحاب الملايين" - الأشخاص الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار - على الرغم من أنه ليس من الواضح عدد الأشخاص الإضافيين الذين ستتأثر بهم.

ووفق تقرير الصحيفة البريطانية، فقد صُممت المقترحات لمعالجة عدم المساواة في النظام الضريبي الأميركي، بما يعني أن الأثرياء يدفعون معدل ضرائب إجمالي أقل من معظم الأسر العاملة من خلال تفضيل الدخل من الثروة على الدخل من العمل.

دفعت أغنى 400 عائلة ملياردير في الولايات المتحدة معدل ضريبة فيدرالي فردي متوسط ​​قدره 8.2 بالمئة مقارنة بـ 13 بالمئة من دافعي الضرائب الأميركيين العاديين، وفقًا لدراسة أجراها البيت الأبيض عام 2021.

على سبيل المثال، أفاد مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس بدخل بلغ 4.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2018، وفقًا لمعهد الضرائب والسياسة الاقتصادية. وقال المعهد إن ثروته خلال تلك الفترة زادت بمقدار 99 مليار دولار، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة حصته البالغة حوالي 10 بالمئة في أمازون. ونظرًا لأن معظم هذا الارتفاع في الأصول لم يتحقق - حيث لم يتم بيع الأسهم - فإنه لم يكن جزءًا من دخل بيزوس الخاضع للضريبة.

إذا أعطى بيزوس أسهمه في أمازون لورثته عند وفاته، فلن يكون الوريث ملزماً بدفع ضريبة مكاسب رأس المال إلا على ارتفاع قيمة السهم بين تاريخ توريثه له ووقت بيعه. وهذا يعني أن المكاسب غير المحققة المتراكمة أثناء ملكية بيزوس للأسهم لا تخضع للضريبة أبدًا كدخل.

لم يتم تجسيد المقترحات بشكل كامل في التشريعات، وهناك عقبات كبيرة تحول دون تحولها إلى قانون.

وحتى لو فاز الديمقراطيون بالأغلبية في الكونغرس في نوفمبر، فسوف يواجهون معارضة سياسية كبيرة.

ومن المؤكد تقريبا أن هناك تحديات قانونية تتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة تتمتع بالسلطة الدستورية لفرض مثل هذه الضريبة، بحسب التقرير.

تقييم الأرباح غير المحققة

وذكر تقرير الصحيفة البريطانية أن تقييم المكاسب غير المحققة من شأنه أن يشكل أيضاً صعوبات؛ ففي الأسواق العامة، قد يفرض بيع كتلة كبيرة من الأسهم إما علاوة أو خصماً على سعر السوق. وفي الوقت نفسه، قد تكون أسعار الاستثمارات الخاصة متقلبة للغاية، مما يزيد من احتمالات فرض فاتورة ضريبية ضخمة في عام ثم عدم فرض أي ضرائب أو استردادها في العام التالي. وسوف يكون لزاماً على دافعي الضرائب أن يمتلكوا السيولة الكافية لتسوية فاتورة الضرائب، وهو ما قد يضطرهم إلى اقتراض المال من البنوك أو شركات الائتمان، أو بيع أسهمهم.

قال ستيف روزنثال، وهو زميل بارز في معهد سياسة الضرائب في أوربان بروكينجز: "عندما نتحدث عن فرض ضرائب على المكاسب غير المحققة، فإننا ننشئ معاملة خيالية ثم ننظر إلى حجم المكاسب التي كان من الممكن تحقيقها. ليس لدينا بيع حقيقي، لذا فإن هناك مشكلة في اختيار الرقم الصحيح".

ومع ذلك، أوضح أن التهديد الذي يواجه ريادة الأعمال هو "هراء" لأن فوائد تحقيق مثل هذه الثروة تفوق الآثار السلبية لزيادة العبء الضريبي.

ويضيف التقرير: إن مؤسسي الشركات الناجحة وكبار المسؤولين التنفيذيين فيها يختارون عادة الحصول على أغلب دخلهم في هيئة أسهم، وهو ما يسمح لهم بتحديد مقدار الدخل الذي يريدون تحقيقه كل عام، مع ترك أغلبه معفى من الضرائب. وكثيراً ما يستطيعون تجنب البيع، وبدلاً من ذلك الاقتراض بضمان أصولهم لتمويل أنماط حياتهم.

على سبيل المثال، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إنه لا يتلقى أي راتب نقدي من شركة صناعة السيارات الكهربائية أو من شركاته الأخرى. وعندما اشترى ماسك تويتر، التي أصبحت الآن إكس، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022، قام بتمويل 13 مليار دولار من الصفقة بقروض مصرفية، مضمونة جزئيًا مقابل أسهم تسلا.

انتقد ماسك مقترحات الضرائب عندما طرحها الديمقراطيون لأول مرة في عام 2021. ورد على منشور على تويتر احتج على الضريبة، قائلاً: "بالضبط. في النهاية، ينفد مال الآخرين ثم يأتون إليك".

ويعد ماسك وأندريسن من بين مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الأثرياء الذين أعلنوا عن دعمهم لفوز ترامب في انتخابات 2024 في الأسابيع الأخيرة.

الشركات الناشئة

وفي أماكن أخرى من صناعة التكنولوجيا، سوف يتم فرض ضرائب على مؤسسي الشركات الناشئة الناجحة ومستثمريها على الزيادات الكبيرة في قيمة أسهمهم في الشركة من خلال معاملات الأسهم الخاصة، حتى عندما لم يشتروا أو يبيعوا الأسهم.

ارتفعت قيمة شركة سترايب، وهي شركة ناشئة مقرها دبلن وسان فرانسيسكو، من 36 مليار دولار إلى 95 مليار دولار بين عامي 2020 و2021 خلال سلسلة من جولات جمع الأموال. من الناحية النظرية، إذا امتلك مستثمر فردي 10 بالمئة من الأسهم المفضلة لشركة سترايب خلال تلك الفترة، فسوف يدين بما يصل إلى 1.5 مليار دولار كضرائب عن العام بموجب اقتراح هاريس.

يمتلك مؤسسا سترايب، باتريك وجون كوليسون، حوالي 10 بالمئة من الأسهم العادية، والتي يتم تداولها بخصم من السعر المفضل الرئيسي. كما تقلبت قيمتها. يمكن أن يؤدي ارتفاع القيمة إلى فاتورة ضريبية باهظة.

ومما يزيد الأمور تعقيداً أن قيمة سترايب انخفضت إلى 70 مليار دولار. وفي مثل هذا السيناريو، قد يتمكن مالكو أسهمها من المطالبة باسترداد الضريبة على الخسارة في القيمة، حيث تسمح المقترحات بدفع الضريبة على تسعة أقساط سنوية.

ومن المفارقات أن الضريبة قد تعمل حتى على تثبيط همة المؤسسين عن تحويل شركتهم إلى شركة عامة إذا كانت قيمتها كشركة خاصة أقل مما ستكون عليه في سوق الأوراق المالية.

منافسة انتخابية

بدوره، قال عضو الحزب الديمقراطي مهدي عفيفي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه على مدى عقود من المنافسة بين الحزب الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة تأتي الضرائب على رأس القضايا الهامة بالنسبة للأميركيين.

وأضاف عفيفي أن المشهد بين الحزبين المتنافسين كالتالي:

يعمل الجمهوريون بشكل دائم على استقطاب أصحاب رؤوس الأموال، وقد يؤدي ذلك إلى تيسير سبل تهربهم من الضرائب أو منحهم تخفضيات ضريبية أكثر من الممنوحة للأشخاص العاديين كي يقوم هؤلاء بدعم وتمويل الحزب للفوز في الانتخابات الرئاسية.

على النقيض الحزب الديمقراطي يرى أن كل مواطن مطالب بدفع نصيبه من الضرائب التي تكفل استمرار عملية دعم البنية التحتية وغيرها من الأمور ذات الأهمية بالنسبة للمواطن الأميركي بدلًا من الاستدانة.

وأكد عضو الحزب الديمقراطي أن الحزب الجمهوري يستغل هذه النقطة دائماً، ويلعب عليها بشكل جيد؛ فهو يستميل كفة (الأثرياء) إليه ويؤكد لهم أن عدم التصويت له سينتج عنه ارتفاع الضرائب عليهم.

وأضاف: "هناك حملة تخويف من جانب الحزب الجمهوري لكبار رجال الأعمال والمستثمرين من ارتفاع معدل الضرائب عليهم، وأنهم ولن يجنوا مزايا كالتي كانوا يتمتعون بها أثناء حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".

هدف هاريس

من جانبه، لفت خبير العلاقات الدولية والشؤون الأميركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن هذا الاقتراح المرتبط بالضرائب الذي تقدمه هاريس يأتي في سياق الطريق التي اتخذته كامالا هاريس لتوفير الأموال والتمويلات اللازمة لدعم الخطط الاجتماعية الكبيرة التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي، فضلًا عن إعلان هاريس نيتها دعم الأسر الأكثر احتياجاً وقانون الرعاية الصحية وأيضاً التعليم وجميعها أمور تحتاج في المجمل إلى توافر السيولة اللازمة من الأموال لتحقيقها.

وتوقع أن تسير هاريس على خطط بايدن لدعم الطبقات الوسطى، وذلك من خلال فرض الضرائب على كبار المستثمرين، لا سيما في وادي السيلكون.

وبين خبير العلاقات الدولية أنه على العكس تماماً فإن المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي أكد في أكثر من مناسبة نيته خفض الضرائب على الأغنياء، وسينتج عن اتباعه هذا النهج تحفيزهم على التوسع في الاستثمار، وبالتالي ارتفاع معدل التشغيل والقضاء على البطالة، وكذلك التوسع في الصناعة.

انزعاج أصحاب الثروات

واستطرد: مقترح هاريس تسبب في انزعاج لأصحاب الثروات العاملين في وادي السيلكون ممن تخطت ثرواتهم الـ 100 مليون دولار لعدة أسباب:

اعتبروا أن استقطاع 25 بالمئة كضرائب من أموالهم يعتبر نوعاً من أنواع الخسف بأموالهم باستقطاع نسبة تصل إلى ربع ثرواتهم.

كما أنهم أصيبوا بالإحباط الشديد وأصبحوا في حالة من الانزعاج، نظراً لأن صناعتهم تعتمد في المقام الأول على المعرفة والتعلم والإبداع وهي أمور تحتاج إلى محفزات وليس فرض الكثير من الضرائب.

وأكد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأميركية أن هذا النهج حال تطبيقه قد يؤثر سلباً عليهم فهم قد يضطرون إلى رفع مقابل استخدام التطبيقات الذكية على المشتركين فيها وهذا ما سينتج عنه نتيجتين (ارتفاع التكلفة على المستخدمين وتقليص عدد العملاء).

واختتم: "التصويت لترامب سيكون اختيارهم (الأثرياء) الأول بدلًا من هاريس على اعتبار أن هذه السياسة الاقتصادية تتعارض مع توجهاتهم".