وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن هدف المذكرة هو توليد 200 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، مشيرا إلى أن المذكرة تحدد الإطار العام للتعاون لغايات التسهيل على الشركة وتمكينها من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر.

وأكد الخرابشة أنه بعد انتهاء الشركة من الدراسات الأولية للمشروع وفي ضوء النتائج ستستمر الوزارة معها وصولا إلى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.

وأضاف الخرابشة: "اليوم نجدد شراكتنا مع القطاع الخاص بتوقيع الاتفاقية الـ 13 في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر و الأمونيا الخضراء لتوسيع أطر الاستثمار في هذا المجال".

وأضاف بأنه يأمل في تحقيق رؤية الوزارة وطموحاتها بتحويل الأردن ليكون مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين من خلال المذكرات الموقعة بالمجال.

وأكد الخرابشة التزام الوزارة والقطاع بتسهيل مهمة الاستثمار في صناعة الهيدروجين، واصفا إياه بالفرصة الثمينة للأردن والمستثمرين على حد سواء، باعتباره قطاع واعد في دول أوروبا.

وأشار الخرابشة الى أن المذكرة تأتي ضمن جهود الحكومة الأردنية لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي خطوة ضمن أولويات الوزارة ومن الأنشطة الرئيسية ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) ومنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، والتي تندرج تحت مبادرات التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.

من جانبه، أكد عطية على دور الأردن المميز في تقديم التسهيلات لـ "شركة سي تي جي آي رينيوابل إنيرجي بارتنرز الأردن" لتمكينها من تقديم خدمات توليد الطاقة في الأردن.

ويذكر أن شركة تشاينا ثري جورجز آسيا-أفريقيا للاستثمار في الطاقة الخضراء المحدودة (CTGAAL)، التي تأسست في هونغ كونغ في أغسطس 2022، هي شركة إقليمية تابعة لشركة سي تي جي اي رينيوابل انيرجي بارتنرز.

وتعمل شركة CTGI في مجال التعاون العالمي في الطاقة الخضراء من خلال الاستثمارات الجديدة بحلول نهاية عام 2023، بلغت إجمالي ممتلكات CTGI أكثر من 100 مليار يوان.

ويشمل نشاط CTGAAL الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهي تدير حالياً 16 محطة طاقة في باكستان ومصر والأردن، بإجمالي قدرة تبلغ 3,750 ميغاواط.

وإجمالي ممتلكات الشركة يتجاوز 22.6 مليار يوان، وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة السنوي في عام 2023 حوالي 4.7 مليار كيلوواط في الساعة.

وتمتلك شركة سي تي جي اي رينيوابل انيرجي بارتنرز في الأردن سبع مشاريع طاقة متجددة تتمثل بمشروع الشوبك لطاقة الرياح، مشروع الراجف لطاقة الرياح، مشروع اضواء معان الأولى للطاقة، مشروع صقر معان للطاقة الشمسية، مشروع شمسنا للطاقة، مشروع النسر للطاقة الشمسية