وقالت هيئة الإحصاء الكورية إن أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، قد ارتفع بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الشهر السابق له.

ويمثل رقم أغسطس أدنى مستوى يُسجل منذ مارس 2021، عندما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.9 بالمئة. كما أنه الشهر الخامس على التوالي الذي تظل فيه الأسعار أقل من 3 بالمئة.

وفي يناير من العام الجاري، تباطأ التضخم إلى 2.8 بالمئة، منخفضا إلى أقل من 3 بالمئة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، لكنه ارتفع إلى 3.1 بالمئة في فبراير وظل عند نفس المستوى في مارس قبل أن يتراجع إلى 2.9 بالمئة في أبريل. وانخفض الرقم إلى 2.5 بالمئة في مايو و2.4 بالمئة في يونيو قبل أن يرتفع إلى 2.6 بالمئة في يوليو.

وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن تصل البلاد إلى المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة بحلول نهاية عام 2024 تقريبًا.

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الأسعار هذا العام بنسبة 2.6 بالمئة.

وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي. وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية، على وجه الخصوص، بنسبة 3.6 بالمئة لتتباطأ بشكل ملحوظ عن ارتفاع بنسبة 9 بالمئة في الشهر السابق. لكن أسعار الفواكه ظلت مرتفعة، حيث ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 120.3 بالمئة وأسعار الكمثرى بنسبة 17 بالمئة.

كما زادات أسعار المنتجات البترولية بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، متباطئة من زيادة بنسبة 8.4 بالمئة في الشهر السابق له، وذلك بفضل استقرار أسعار النفط العالمية.

وبلغ سعر خام دبي، وهو المؤشر القياسي لكوريا الجنوبية، 77.60 دولارًا أميركيًا للبرميل في المتوسط الشهر الماضي، منخفضًا من 83.83 دولارًا أمريكيًا في شهر يوليو، وفقًا للبيانات الحكومية.

كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.1 بالمئة، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2021.