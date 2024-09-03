وفي تصريح صحفي، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن الواردات التركية شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 225.7 مليار دولار، بتراجع نسبته 8.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

كما أشار الوزير التركي إلى أن صادرات بلاده على أساس شهري حققت أعلى مستوى بتاريخ تركيا في أغسطس الماضي، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، بزيادة 2.4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، فيما انخفضت الواردات بنسبة 10.8 بالمئة، لتتراجع إلى 27 مليار دولار.

ولفت إلى أن عجز التجارة الخارجية انخفض بنسبة 43.4 بالمئة على أساس سنوي ليتراجع إلى 4.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى خلال 34 شهرا الماضية.