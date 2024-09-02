وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد قالت الشركة الأميركية إنها تخطط بالفعل لتحصيل أي أضرار يتم منحها من قبل محكمة لندن، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان وفاة لينش.

ومايك لينش هو الشريك المؤسس لشركة التكنولوجيا "أوتونومي"، والتي تم بيعها إلى شركة "هيوليت باكارد إنتربرايز" عام 2011.

وكانت شركة "هيوليت باكارد إنتربرايز" قد فازت بالقضية المدنية البريطانية بشأن انهيار شركة "أوتونومي كورب" التابعة لرجل الأعمال البريطاني، وتنتظر الشركة قرار المحكمة لتحديد حجم المبلغ المستحق لها.

وقالت الشركة في بيان، الاثنين: "إن نية شركة هيوليت باكارد إنتربرايز هي متابعة الإجراءات حتى نهايتها".

ووفق التقرير، فعقب قرار المضي قدمًا، ستكون شركة "هيوليت باكارد إنتربرايز" مطالبة بمتابعة الدعوى المدنية لها، والتي تنتقل تلقائيًا إلى تركة المدعى عليه في حالة الوفاة بحسب القانون في المملكة المتحدة.

وبحسب تقرير "بلومبرغ"، فإن الشركة الأميركية تسعى للحصول على تعويض بنحو 4 مليارات دولار، بعد أن فازت "إتش بي" في النزاع القضائي، والذي رأى أن شركة لينش قامت بزيادة قيمتها بطرق غير مشروعة.